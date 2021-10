La periodista Juliana Oxenford captó la atención en Twitter luego que compartiera un mensaje en el que cuestionó a su vecino por cantar a viva voz los temas de Ricardo Arjona y Romeo Santos.

“Ayer Ricardo Arjona y hoy Romeo Santos. El vecino me odia, no hay duda. A todo volumen, repite las mismas canciones, canta, el ruido se filtra, me ensordece. Esto es contaminación sonora”, escribió en las primeras líneas de su mensaje.

Asimismo, la conductora de ATV manifestó que si su vecino pone canciones de Camilo, ella tomará la decisión de mudarse. “Si mañana me sale con Camilo, me mudo”, acotó.

En solo unas horas, su tuit alcanzó a tener más de mil “Me gusta” y generó todo tipo de reacciones por parte de los internautas. Hubo quienes la apoyaron, mientras otros le recomendaron que ‘contraataque’ poniendo los temas de Pintura Roja.

“Con Ricardo Arjona ya me hubiera mudado hace rato”, “Qué es lo que hace un taxista”, “Me hiciste la tarde”, “Hace rato no me reía tan fuerte, genio”, “Qué buena”, “Seguro que tú en la madrugada le cantaste la música de Pintura Roja. Ja, ja, ja En justa reciprocidad, te da el vuelto. Saludos afectuosos”, “Pero con Pintura Roja te unes al tono”, “¿Y si contratacas con una de pinturita roja?”, son algunas reacciones de sus fans.

Otro usuario de Twitter intentó trolear a la conductora y le dijo: “Ponle tu programa a todo volumen y vas a ver cómo se muda el primero...”. Sin embargo, la figura de ATV no le ha respondido hasta el momento.

