La periodista Juliana Oxenford contó en su noticiero de ATV que tenía programado una entrevista con Guido Bellido, pero esta fue cancelada por el propio expremier tras su renuncia al cargó.

Juliana Oxenford lamentó que Guido Bellido no tenga palabra, pues había asegurado con anticipación a la producción que asistiría a la set de televisión para tener una entrevista.

“Hace una hora y media el propio Bellido le dice a mi productora que no va a venir porque lo que iba a decir, ya lo dijo en conferencia de prensa, ósea arrugó”, contó Juliana Oxenford.

La periodista de ATV reveló incluso que tenía preparado la participación de un traductor por si Guido Bellido les salía con una expresión en quechua.

“A mí la gente que no tiene palabra, no me gusta, bueno a mí Bellido nunca me gustó. Acá estábamos preparados hasta con un traductor por si me salía con alguna de sus barbaridades, idioma que me encanta, que tengo vergüenza de no hablarlo, pero que no manejo”, finalizó.

