La periodista Juliana Oxenford decidió utilizar sus redes sociales para desmentir los rumores de una posible salida de su programa “Al Estilo Juliana”, la presentadora de noticias reveló que se encuentra de vacaciones junto a su esposo y sus hijos.

La conductora de ‘ATV Noticias’ compartió un video en su cuenta de Instagram donde agradeció a sus seguidores por expresar su preocupación tras ausentarse varios días de su espacio televisivo.

“Primero agradecerles porque he estado leyendo varios mensajes de gente que me ha estado preguntando: ‘¿dónde estás?’, ‘te han botado del canal?’, ‘¿has renunciado?’. Nada de eso es cierto, no me he ido a vivir a otro país, nadie me ha sacado del trabajo. Al contrario, todo bien”, publicó en una de sus historias.

“Necesitaba descansar y salí de Lima algunos días con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Regreso el lunes al programa, estoy desconectada del Twitter... Está todo bien, gracias por preocuparse”, añadió.

Como se recuerda, Juliana Oxenford no apareció por varios días consecutivos en su programa “Al Estilo Juliana”, el cual se transmite de lunes a viernes por ATV. Su ausencia generó dudas en sus seguidores, por lo que comenzaron las especulaciones en redes sociales.

Fotos y Video: (Instagram/@julianaoxenford.oficial).

