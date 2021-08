Samuel Suárez reapareció en las redes sociales tras haber estado internado en el hospital por un problema de salud. Sin embargo, el reportero habría regresado más recargado que nunca.

Esta vez, el periodista no perdió el tiempo y comentó con sus seguidores sobre la nueva promoción de “La Academia”, nuevo segmento de ‘Esto es Guerra’, del cual no dudó en burlarse por la edad de los chicos reality vestidos con uniformes, mismo estilo de la serie de Netflix, ‘Élite’.

“Ahora, no pueden negar que es muy divertido ver a todititos los máster porque ya pues, pasados los 30 años son máster, con los uniformes que no son de colegio sino de una academia, que no sé, causa como que: ‘mira, ya están viejos’”, dijo el periodista de espectáculos.

Según Samuel, el reality de competencia estaría apostando por este nuevo formato debido al bajo rating que vienen teniendo en las últimas semanas.

“Es obvio, si ya llevan varios días que los números no son tan altos, tampoco están en el piso, como normalmente iban a sacar algo para reinventarse y no es mala idea”, finalizó mediante sus historias

TE PUEDE INTERESAR