Tras separarse de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo ha sido relacionado sentimentalmente con la modelo colombiana Julieth Román. Todo surgió cuando, a través de las redes sociales, se difundieron unas imágenes donde el actor colombiano y la joven se mostraron divirtiéndose en un concierto y luego en un restaurante, encendiendo las alarmas de un posible romance.

Cuando le preguntaron sobre el tema, Sebastián Caicedo dijo que “el tiempo de Dios es perfecto”, sin querer dar una respuesta clara sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Julieth Román.

Sin duda, la joven ha despertado la curiosidad de público. Se sabe que Julieth Román es modelo profesional y empresaria, además es muy popular en las redes sociales por sus sensuales fotografías. Pero, ¿sabes que luchó contra una terrible enfermedad en el pasado? Aquí te contamos los detalles.

Julieth Román tiene casi 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram (Foto: Juelieth Román/ Instagram)

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECIÓ JULIETH ROMÁN?

Julieth Román, la joven que tendría un romance con Sebastián Caicedo, fue diagnosticada con cáncer de cérvix avanzado hace algunos años, según reveló la web de la marca de ropa interior “Leonisa”.

Afortunadamente, el diagnostico en su útero llegó a tiempo por lo que lo pudo superar. Hoy, Julieth Román es un referente para otras jóvenes que pasan por la misma situación.

“En un gran momento de mi vida me diagnosticaron como paciente de Cáncer de cérvix avanzado, en ese momento, solo me pasó una pregunta por mi cabeza ¿Dios me voy a morir?”, contó la joven modelo sobre el momento en que se enteró que padecía la enfermedad.

A través de su cuenta de Facebook, la marca de ropa interior “Leonisa” publicó el testimonio de Julieth Román sobre su lucha contra el cáncer (Foto: Facebook/ Leonisa)

Tiempo después, gracias a un tratamiento, logró superarla. “Hoy creo que mi enfermedad me hizo ver la vida de una manera diferente, hoy entiendo que la belleza no es la piel ni el cuerpo, la belleza es fuerza, la fe y el amor”, dijo Román, según lo publicado por “Leonisa”.

Julieth Román es modelo profesional desde hace más de dos décadas y tiene su propia línea de lencería y trajes de baños. Tal y como figura en sus redes sociales, la joven modela algunos de sus propios diseños, mostrando su increíble figura.

La nueva conquista de Sebastián Caicedo es conocida dentro del mundo del modelaje ropa. Gracias a su trabajo, ha llegado a coincidir con reconocidas personalidades como Vaneza Peláez o Luisa Raigosa.