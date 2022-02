El primer triunfo de Alianza Lima sobre Carlos Manucci, en la Liga 1, desencadenó comentarios de todo tipo. El delantero Aldair Rodríguez fue objeto de análisis del programa “A presión” que conduce Peter Arévalo ‘Mr Peet’, donde un ofuscado Julinho explotó contra el comentarista Gonzalo Núñez tras sus constantes interrupciones.

Mientras el exfutbolista intentaba explicar por qué – a su consideración- Aldair Rodríguez no era un centrodelantero, el periodista deportivo intervenía constantemente con frases irónicas respecto al planteamiento del brasileño.

“Yo estoy diciendo que para mí no es ‘9′, porque un ‘9′…”, comenzó a argumentar Julinho que nuevamente fue interrumpido. “Entonces le perdonas que falle goles”, aseguró Nuñez, quien con su sorna hizo perder la paciencia al panelista. “PTM, carajo. ¿quieres que te salte encima o qué?”, espetó a su interlocutor ante las carcajadas de sus compañeros.

Finalmente, el también exdelantero de la selección peruana pudo argumentar su idea. “Para mí, el ‘9′ normalmente es un jugador matador, un definidor que no pierde oportunidad. La primera que tiene mata, sino a la segunda. A Aldair lo veo que en todas las ocasiones que está a mano a mano toma malas decisiones y no define bien. Está en una posición equivocada, no puede jugar de ‘9′. Esa posición demanda definir”, afirmó.

Alianza Lima derrotó el domingo por 3-1 a Carlos Manucci en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ que abrió las puertas al público por primera vez en casi dos años, debido a la pandemia del COVID-19. Hernán Barcos, Pablo Miguez y Cristian Benavente fueron los autores de los goles.

