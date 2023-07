Guadalupe Farfán, conocida popularmente como ‘July’ de ‘Al fondo hay sitio’, ha alborotado las redes sociales al dedicarle unas tiernas palabras a su compañero Jorge Guerra, quien le da vida a ‘Jimmy Gonzales’ en la exitosa serie de América. A raíz de ello, los fanáticos de la ficción han comenzado a especular sobre un posible romance entre ellos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la joven actriz felicitó al menor de los González por sus 25 años y expresó toda su admiración por su compañero. Además, compartió un collage de sus mejores momentos con Guerra.

¿Qué le dijo Guadalupe Farfán a Jorge Guerra?

“Feliz cumpleaños a una de mis personas favoritas en el mundo . La verdad las palabras no son suficientes para expresar todo el cariño y amor que le tengo a mi primito. Jorgito y yo somos un par de locos contra el mundo, y estoy demasiado agradecida por tener a alguien que me entienda tanto como él”, manifestó la querida ‘July’ en un primer momento.

“(...) “Contigo me siento segura, como en casa, sé que el mundo se me puede ir encima pero que tu estarás ahí a pesar de todo. Que feliz me siento de todo lo que logras, has logrado, y vas a lograr. Realmente te admiro muchísimo, eres un genio en todos los sentidos, me encanta cuando escribes algo y muy emocionado vas a leerme o cuando hablas de películas y directores que existieron hace miles de años y yo ni idea de quienes son JAJAJA. También adoro que tengamos costumbres juntos, como probar tus snacks con proteína que solo algunos son ricos, que siempre que estemos grabando o en el set imitemos la voz de teresita, que siempre tengamos charlas profundas en tu carro y que vayamos al teatro”, agregó.

El mensaje de Guadalupe Farfán a Jorge generó diversas reacciones de todos sus seguidores. Algunos dejaron entrever que habría algo más que una amistad entre ella y Jorge Guerra.

“Esto me suena a enamorada en silencio”; “Yo leyendo todo el testimonio pensando que diría te amo amor mío o algo, pero nada quita de la cabeza que ahí hay algo señores”, “Si no dejas en claro que son amigos pensaría que estás dedicándole esas palabras a tu novio”, “Ya para qué opinar... Algo se cocina con olor a amor en el aire” , fueron algunos de los mensajes.

