Durante el programa ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González criticó duramente a Ricardo Morán, quien dio un mensaje en el cuestionado ‘lenguaje inclusivo’ durante la ‘Marcha del orgullo gay’ que se realizó el pasado sábado 1 de julio de 2023, en el Centro de Lima. El presentador de espectáculos aseguró que el productor de TV está destruyendo el idioma y lo tildó de ‘ridículo’.

“Hoy día al desfilar todos nosotres le hemos dado esperanza a muchísimas personas como nosotros”, fue el discurso que dio el exjurado de ‘Yo Soy’ y que enfureció al presentador de espectáculos.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Ricardo Morán y el lenguaje inclusivo?

“La inclusión y la visibilidad me encanta, pero la destrucción del lenguaje no es una forma de inclusión, eso es taradez. Tú no vas a estar diciendo nosotres para que todos nos sintamos iguales, no. El idioma no se destruye para eso, el idioma no es necesario inventar un lenguaje, eso no puede ser bajo ningún aspecto, de ninguna manera” , criticó Rodrigo González.

Aseguró que esta forma de hablar es una ‘taradez’ y le da ‘vergüenza’. Además le increpó a que demuestre la buena educación que recibió de adolescente.

“Tú que eres una persona preparada con una buena educación que se note porque da vergüenza que te pongas a hablar de nosotres y mi cuerpe y tanta ridiculez. Hay gente que piensa que eso es una forma de inclusión y yo pienso que la forma es visibilizar, normalizar”, agregó.

“Apoyar esta manera de hablar que no existe y no está aprobada no pasa por ser inclusivo, pasa por la destrucción de un lenguaje que debemos valorar, atesorar y respetar. Tan bonito que es hablar bien”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR