Jaime Bayly, escritor peruano de 58 años de edad, recientemente ha estrenado su canal de YouTube, en donde comparte reflexiones y anécdotas de su vida. Esta vez, el periodista habló de su hijas Camila y Paola Bayly, quienes son producto de su amor con su exesposa Sandra Masías.

El conductor de televisión se mostró muy feliz de los logros académicos de sus herederas mayores, quienes ya son todas unas profesionales. No obstante, ellas se encuentran alejadas de su padre, quien vive con su esposa Silvia Núñez y su hija menor Zoe Bayly en Miami, Estados Unidos.

¿Qué estudiaron y a que sé dedican las hijas de Jaime Bayly?

El ‘Francotirador’, se mostró muy orgulloso de su hija Camila Bayly, quien acaba de graduarse como abogada de una prestigiosa universidad en tierras americanas.

“Camila está en Filadelfia, acaba de graduarse como abogada. Muy orgulloso de ti, Cami”, dijo Bayly muy emocionado en su canal de YouTube.

Por su parte, Paola Bayly, segunda hija del escritor, se encuentra en New York laborando como estratega de cuentas de Google. “Paola está en New York, es muy trabajadora, muy viajera y sabe vivir la vida” , agregó.

En una de sus columnas para el diario ABC, el presentador reveló que su hija gana mucho más que él. “Trabaja en una empresa de vanguardia tecnológica y cobra una fortuna , mucho más de lo que gana su padre en la televisión y con las diezmadas ventas de sus libros fantasmagóricos”, comentó.

Según su perfil de Instagram, la joven estudió la carrera de Relaciones Internacionales en The London School of Economics and Political Science.

¿Quiénes son la hijas de Jaime Bayly?

Como se sabe, Jaime Bayly es padre de tres hijas: Camila Bayly, Paola Bayly y Zoe Bayly, las dos primeras mayores son de su matrimonio con Sandra Masías y la última, producto de su relación con Silvia Núñez del Arco, su esposa.