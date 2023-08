Carlos ‘Tomate’ Barraza sorprendió a propios y extraños al decidir denunciar a Vanessa López por presunta violencia psicológica en agravio de él y la menor hija que ambos comparten, pese a que días anteriores una vecina lo grabó gritando y golpeando la puerta de la casa de la madre de su hija.

En ese sentido, el cantante pidió medidas de protección a favor de su pequeña, sin embargo, Magaly Medina anunció que el Séptimo Juzgado de Familia decidió rechazar la solicitud del salsero.

“También los exhortan a los dos como padres a dejar de lado los conflictos personales que tienen y a priorizar el interés superior de su menor hija, el cual debe estar por encima del derecho que les asiste a ellos como padres”, narró la ‘Urraca’ según el documento.

Recordemos que fue la misma Vanessa López quien mediante sus redes sociales compartió la denuncia que le habría hecho ‘Tomate’ Barraza, defendiéndose y mostrándose bastante indignada con el accionar del padre de su última hija.

“O sea hace el escándalo en mi casa, me descuadra la puerta, me saca una uña acrílica y encima me denuncia. ¡Estás enfermo! Ya no sabes que inventarte para poner tu denuncia, te quiero lejos de mi vida. Déjanos en paz”, sentenció la modelo.

