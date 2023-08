El presentador de TV mexicana, Gustavo Adolfo Infante, generó una polémica al desprestigiar la reconocida gastronomía peruana que se consume en la región de Cusco. “Me parece un asco”, señaló.

Adolfo Infante hizo estas declaraciones en el programa ‘Sale el Sol’, de Imagen Televisión, donde defendió a los integrantes del grupo musical ‘Yahritza y su Esencia’. Estos últimos se han visto criticados por no defender la comida mexicana.

En ese sentido, Infante señaló lo siguiente: “Es una verdadera jalada lo que le están haciendo a esos muchachos. Yo oí lo que dijeron ellos, es que según ellos, que el chile de Washington pica más que el de aquí (...) Yo voy a dar una declaración ahorita y no creo que se vaya a romper la relación con el Perú”, dijo.

No obstante, sin considerar que la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo, Infante arremetió contra la comida que se cocina en Cusco. “La comida de Cusco me parece asquerosa, por eso que comen cuyo y ceviche negro y no me gusta, y por eso no voy a tener un problema con Perú”, comentó.

El mexicano generó un malestar en redes sociales y viene siendo duramente criticado. En TikTok, Gustavo Adolfo Infante fue duramente cuestionado por referirse al cuy como ‘cuyo’.

Presentador mexicano arremete contra la gastronomía peruana