Lima vivirá una noche cargada de nostalgia, y potencia épica, el próximo viernes 5 de junio de 2026, cuando Kabrones se presente en el Anfiteatro del Parque de la Exposición en un concierto único que reunirá a los integrantes originales de la época dorada de Mago de Oz. La preventa de entradas iniciará el martes 3 de marzo a través de Joinnus, y se recomienda al público estar atento a los canales oficiales para asegurar su ingreso a uno de los conciertos de rock más esperados del 2026.

La banda llegará a nuestro país para ofrecer un espectáculo imperdible que promete hacer vibrar a miles de fanáticos con los himnos que marcaron a toda una generación.

Liderados por José Andrea, la voz original de los mayores éxitos de Mago de Oz, Kabrones arribará al Perú junto a Frank, Carlitos y Salva, músicos fundamentales en la consolidación del sonido que llevó al grupo español a lo más alto del rock y el folk metal en habla hispana. Esta reunión sobre el escenario representa una oportunidad única para revivir en vivo la esencia y la fuerza interpretativa que convirtió a estas canciones en verdaderos clásicos.

El repertorio será un viaje directo a la memoria colectiva del público latinoamericano, incluyendo temas emblemáticos como “Fiesta Pagana”, “Molinos de Viento”, “La Costa del Silencio”, “Hasta que el Cuerpo Aguante”, “Gaia”, “Finisterra”, “La Posada de los Muertos” y “Hoy Toca Ser Feliz”, entre muchos otros. Cada canción forma parte de una etapa crucial del rock en español y ha trascendido generaciones, manteniéndose vigente en festivales, playlists y corazones de miles de seguidores.

El concierto promete una puesta en escena potente, cargada de energía, guitarras afiladas, violines envolventes y la inconfundible voz que convirtió estos temas en auténticos himnos. Para los fans peruanos será una experiencia irrepetible: volver a escuchar estas composiciones interpretadas por quienes les dieron vida originalmente, en un show diseñado para cantar de principio a fin.