Karen Dejo no se quedó callada y le respondió a la productora de “Guerreros 2021″, Rosa María Noguerón, luego de las acusaciones que hizo contra el equipo de “Esto es guerra” que viajó a México.

Según Karen Dejo, ningún peruano rechazó la comida típica mexicana: “Dijo que nosotros habíamos despreciado una comida típica... Nunca, por nuestra parte, nos enteramos que había una mesa con dulces y comida mexicana. Es más, lo que sí hemos hecho es comer en la cafetería y compartir con todos los trabajadores de Televisa”.

“También se mencionó que no queríamos maquillarnos, totalmente alejado de la verdad”, aseguró Karen Dejo, quien explicó que todas las mujeres fueron maquilladas en los camerinos de Televisa, mientras que a Johanna San Miguel la maquillaron en un camper.

“Por tanto el primero y segundo día nos maquillamos en los camerinos habilitados para todos los artistas, no solamente para nosotros sino para todas las personas que trabajan en Televisa, las guerreras mexicanas también. Es más, estaba tan lleno que una de las maquilladoras fue enviada al camper de Johanna San Miguel”, explicó Karen Dejo.

“Gian Piero Díaz también se maquilló en el camerino y fue algo muy rapidito porque Gian Piero solamente se echa polvos para quitar el brillo del rostro y más nada, y sí hubo campers pero no sé si siempre están ahí o solamente lo alquilaron para darnos la bienvenida”, agregó.

En ese sentido, Karen Dejo pidió que el público no crea en las afirmaciones de la productora: “Esa es la verdad, no se dejen engañar, no pasó otra cosa que eso. Es más, nosotros hemos compartido con los chicos de producción, los chicos de cámaras, hasta yo me animé a echar un baile con ellos y fueron muy cariñosos con nosotros”.

“Lo que sí estuvo caliente fue la competencia, pero porque somos muy competitivos, pero los tratos de nosotros hacia ellos fueron muy buenos y viceversa”, concluyó.

Fuente: Instagram Karen Dejo

