Karen Dejo inició este 2020 pensando que sería un año bueno para ahorrar y planificar muchas cosas, pero -admite- que cuando empezó la pandemia las esperanzas se le cayeron de golpe.

“Lamentablemente, hay muchos amigos que se quedaron sin trabajo y yo en ese momento también hasta me puse a vender cosas. Estaba viendo dónde invertir mi plata con mucho miedo y recelo, gastando solamente en lo importante, que era la comida, y nada de gastos superfluos”, confiesa la guapa morocha.

- Normalmente, a fin de año siempre se hace un balance; pero nunca como ahora tiene más sentido esta reflexión...

Lo más importante es tener a tu familia con salud, aprovecharlos en vida, protegerlos -yo siempre lo he hecho- y me he desvivido por eso. Creo que una de mis principales funciones, por las que yo vine a este mundo, es para eso. Me tocó a mí ser la fuerte de la familia, me tocó ser la cabeza y nunca voy a esquivar esa responsabilidad.

-¿Cómo ves el 2021 que se avecina?, ¿quizá continuar en EEG?

En todos estos años la vida me ha llevado de un camino al otro, algunas veces no he tenido la oportunidad de decidirlo, simplemente he continuado la línea que se venía dando en mi carrera. Voy a seguir con las oportunidades que me da el entorno, sin desaprovechar nada. Seguir creciendo y ser agradecida con la vida, con las oportunidades, con el mismo público. Es muy difícil mantenerse tantos años en televisión.

- Ese es un mérito que no se te puede quitar...

Y se lo agradezco al público. Es que soy muy metida, me gusta mi trabajo, me siento muy afortunada pero me siento también comprometida a hacer las cosas mucho mejor, buscando otras oportunidades también, nunca hay que bajar la guardia, uno nunca deja de aprender.

-¿En un año tan complicado, te has planteado o has vuelto a pensar en la maternidad?

En algún momento pensé que, con los años, volvería con el papá de mi hija, pero sin duda no se puede contemplar esa posibilidad porque tenemos demasiadas diferencias. En mi cabeza está solamente luchar por ver realizada a mi niña. En algún momento pensé también en encontrar una persona que vaya de la mano conmigo y que pueda apostar por una familia, no necesariamente pensar en tener hijos; pero las cosas son muy difíciles.

-¿En qué sentido?

Yo soy una persona muy liberal, ojo no me gusta el libertinaje, pero sí soy muy abierta, muy “open mind” (mente abierta) porque trabajo en el medio artístico, y para que soporten mi ritmo de vida es muy complicado. Me hubiera gustado encontrar una persona lo suficientemente madura, elocuente y capaz de sobrellevar mi trabajo.

- ¿Hay la posibilidad de que seas muy exigente?

No creo. Como mujer, ya estoy grande, ya sé lo que quiero y lo que no quiero y sobre todo sé qué quiero para compartir una relación estable con una persona. Para pasar el momento hay muchas opciones, soy una chica linda, guapa, inteligente, con trabajo estable, y detrás de mí hay gente que quiere tocarme la puerta, pero no me atrevo a compartir nada con nadie.

-Dudas mucho...

No están dentro de lo que yo quiero como mujer, quizá para pasar el momento hay muchas opciones, pero para tener una relación en serio todavía no he encontrado esa persona por la que verdaderamente pueda apostar. Necesito amar o estar interesada mucho en esa persona para tomar esa decisión, admirar a esa persona sobre todo para crecer juntos de la mano.

-¿Pero no pierdes las esperanzas?

Tampoco es que esté esperando, por algo las cosas no se han dado hasta el momento. Ahorita mi prioridad es seguir trabajando, y si se da puedo trabajar con esa persona de la mano, con alguien que sea tu cómplice, tu amigo, tu amante, tu pareja, tiene que ser tu complemento para seguir creciendo y que no sea un obstáculo.

“NaviMágica”

La integrante de EEG se sumó a la primera feria virtual navideña del Perú, para que las familias peruanas puedan disfrutar de "NaviMágica"

