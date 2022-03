¡Fuego total! Karen Dejo se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras las imágenes que expuso Magaly Medina en lo que sería un show que la modelo animó en Tarapoto, donde lanzó un desatinado comentario sobre las mujeres.

“Y las mujeres, si no se dejan levantar, que se vayan pa’ su casa, que se vayan pa’ su cocina...”, fue lo que dijo la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, motivo por el que fue fuertemente criticada en redes sociales.

De acuerdo a las imágenes de Magaly TV: La Firme, se observa a la conocida ‘Sabrosura’ animando, bailando e interactuando con su público en una conocida discoteca de la zona de la selva, ahí, se escuchó unas frases que muchos tildaron de machistas e incluso la propia ‘Urraca’ se mostró bastante indignada.

Frente a ello, Karen Dejo quiso pronunciarse al respecto y pidió las disculpas del caso, pues cree que se han malinterpretado sus palabras. “Recién hoy día me he enterado, se ha malinterpretado totalmente las palabras que he dicho, totalmente, estoy tranquila, obviamente Magaly no me conoce, las personas que me conocen saben perfectamente cómo conduzco y cómo opino”, comenzó diciendo.

“Ese video sí está totalmente para malinterpretarse (…) Estuve media hora en la discoteca, siempre hago el enfrentamiento entre hombres y mujeres, entonces cuando yo me voy a las mujeres, digo a los chicos que las mujeres ‘lo que no les sirve, lo botan a la basura’, ahí fue donde digo: ‘chicos, ¿ustedes las complacen?’ y los chicos dicen: ‘son complicadas’”, agregó para El Popular.

