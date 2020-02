La conductora de “Mujeres al Mando” Karen Schwarz usó tiempo del programa para volver a enviarle un mensaje a Rodrigo González “Peluchín”, quien usó una foto de su hija en sus Instagram Stories para evidencias que ella ve “Esto Es Guerra”.

Nuevamente, Karen Schwarz se volvió a mostrar molesta. “No somos absolutamente amigos, conmigo te puedes meter cuantas veces quieras, pero cuando yo te tengo bloqueado y tu me tienes bloqueada, me llega mensajes donde me decían que salía mi hija y eso si no lo voy a permitir”.

“Tu has puesto a mi hija dentro de tu contenido donde ofendes a las personas, tu contenido no va acorde con mi hija, no va acorde con lo que yo quiero para mi hija”, añadió la conductora.

Seguidamente, Karen Schwarz volvió a darle un ultimátum a Rodrigo González. “Que mi hija se encuentre dentro de tu contenido, así la hayas tapado, eso no te lo voy a permitir de ninguna manera. No me conoces y como la madre que soy, voy a defender a mi familia, ya me cansé, pero yo voy a defender a mi familia (...) con mi hija ni de broma”, acotó.

Karen Schwarz dijo que solo los que son padres podrán entender lo que ella siente.

