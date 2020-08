Luego de seis meses alejada de las pantallas, regresa a través de Latina Televisión, la conductora Karen Schwarz con el programa “Modo Espectáculos”, una propuesta divertida y ágil donde el entretenimiento es el verdadero protagonista del espacio.

“Modo Espectáculos” contará con la complicidad de sus invitados, quienes a través de diversas secuencias -especialmente diseñadas para el programa-, nos irán contando esos secretos o anécdotas que desconocíamos de ellos y que siempre estuvieron guardados.

La participación no solo será de aquellos que nos visiten en el set o se conecten a través de enlaces, se sumarán las colaboraciones inesperadas de amigos, parejas, familiares que los conocen mejor que nadie. No faltará la presencia activa de los televidentes que podrán compartir sus inquietudes y hacer sus preguntas a través de las redes sociales del programa.

“Modo Espectáculos” nos trae a una Karen Schwarz totalmente cómoda en los diferentes modos que hoy la acompañan en esta etapa de estabilidad profesional, personal y familiar. “Mis MODOS son los que me hacen sentir tan agradecida con la vida. Empecé sola este camino hace ocho años, en un solo Modo: Modo Karen y ahora estoy…Modo Esposa, tomé de la mano al hombre que elegí desde el primer día y le entregué mi corazón con mis defectos y virtudes. Modo Mamá, abrazo tan fuerte a los míos para no soltarlos nunca y dedicarme a ellos con todo mi corazón. Y ahora sin dejar todo lo anterior asumo un reto más en mi vida con todo el amor del mundo…Modo Espectáculos! Estos son los modos que me hacen sentir viva”, revela.

“Modo Espectáculos” ingresa a las pantallas de Latina Televisión a partir de los primeros días de septiembre para ofrecer a los televidentes una sana manera de entretenerse y pasarla bien.