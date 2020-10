La conductora del programa “Modo Espectáculos”, Karen Schwarz, sorprendió contando que sufre desde hace más de un año un fuerte acoso por parte de un desconocido, quien está obsesionado con unas sandalias suyas en particular.

“Yo la verdad que he decidido bloquear a esta persona porque en verdad no tiene cara, pero se crea otra cuenta y así y tiene como una obsesión con mis pies y unas sandalias que tengo (...) En mi programa lo saben porque al inicio yo me reía. Decía: quizá es un enfermito que le gusta mis pies, pero no, eran mis sandalias", contó Karen Schwarz en "En Exclusiva.

Contó el un día sí se preocupó, pues se dio cuenta que el acosador ya sabía muchas cosas de ella. “Por ejemplo llegó un día la canal y le escribe a Danitza, quien para conmigo, y le dice que ya sabe que Karen se va a poner sandalias negras y cosas así. Ya me preocupé porque sabe a qué hora llego al canal, qué uso, qué tengo”.

Karen Schwarz agregó que esta persona ya le habría escrito a Ezio Oliva. “Ya le escribió a Ezio y le dijo: ojalá puedas oler los pies de tu esposa con esas sandalias que tanto quiero oler”

“En uno de los mensajes me puso que ya había olido mis sandalias, así que yo no sé dónde, no sé si está cerca a mi entorno. Yo no me preocupo”, finalizó indicando que no sabe cómo denunciarlo.

Karen Schwarz denuncia ser acosada por desconocido-ojo

