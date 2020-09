La conductora de “Modo Espectáculos”, Karen Schwarz, no pudo evitar hablar de Shirley Arica, quien regresó con el futbolista Jean Deza y dejaron el shock, pues todo empezaron a preguntarse qué había pasado con Jossmery Toledo.

Antes de leer lo que ponía Shirley Arica en su Instagram antes de que retomara con el futbolista, Karen Schwarz hizo de las suyas al sentirse empoderada y decir que está igualita que la modelo, quien luce un despampanante cuerpo.

Karen Schwarz, quien está con algunos kilitos de más debido a que recién ha dado a luz, empezó a imitar las poses de Shirley Arica.

“Bien regia no? Así me siento yo hoy día. No pidan que me pare porque o sino, la faja se me cae. Tres meses de dar a luz y estoy ricotona (...) Estoy igualita, hasta en los pelos”, dijo Shirley Arica.

Esto generó la risa de la producción de “Modo Espectáculos”, a lo que Karen Schwarz dijo: “Ahora van a ver”, riéndose de su propia broma.

Este jueves, Shirley Arica confirmó haber retomado su relación con Jean Deza y este último dijo que solo vivía con Jossmery Toledo más no estaban como pareja.

