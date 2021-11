Karen Schwarz decidió confesar lo mucho que le afectó las fuertes críticas en redes sociales. Y es que la modelo reveló se vio en la obligación de buscar ayuda profesional, junto a su esposo Ezio Oliva, para seguir adelante.

“No ha sido fácil, he buscado ayuda también. Han habido momentos en que he sentido que he estado literal en el subsuelo, donde digo ‘quiero dejar todo’, pero cuando ya tengo cabeza fría y veo a mi familia, digo ‘debes salir adelante’”, comenzó diciendo.

“No permito que nada me hunda, yo misma trato de levantarme y cuando se prende la cámara, me emociono, me siento viva”, agregó. ¿Indirecta para Rodrigo González, su “enemigo” televisivo?

En ese sentido, la exreina de belleza comentó que recién entendió lo importante que es la salud mental, cuando se desató el escándalo sobre un video íntimo de Ezio Oliva.

“Ezio me ha ayudado mucho a encontrar ese camino. A raíz de lo que pasó años atrás, fue al psiquiatra, estuvo con terapias, entonces, desde su experiencia me dijo que ese es el camino. Me considero fuerte, pero también soy un ser humano que siente, llora, me deprimo y me vuelvo a levantar”, expresó para Trome.

Recordemos que recientemente, el popular ‘Peluchín’ se burló de Karen Schwarz, ya que aseguró que los programas de TV a los que pertenece, siempre terminan “fracasando”.

“Ahí estuvimos bien puestos en la puerta, no imaginamos ver al chato erótico, marido de la mosca muerta y los dos padecen del mismo mal. La Karencita Schwarz anda cuando llega con séquito, pero si no tiene show, si lo único que ha hecho toda la vida es triunfar en el fracaso”, dijo hace algunos días atrás.

