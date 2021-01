Karen Schwarz aclaró que no quiso llorar durante la última edición de “Yo Soy”, tal como se especuló en redes sociales luego que bromeara con los miembros del jurado. Todo lo contrario, aseguró que todos en el show la pasan muy bien.

Así lo declaró a través de sus historias en Instagram. Todo sucedió cuando Karen Schwarz se equivocó en pronunciar una palabra al presentar a un participante. En ese momento, Katia Palma hizo evidente el error. A lo que la exMiss Perú no se quedó callada y arremetió con todo: “Me confundí, a ti también te pasa o no querida cuello de cisne”.

De inmediato, Maricamen Marín sacó cara por Katia y dijo: “¿Qué? Que bajo”. Y con rostro serio no quiso dirigir otra palabra a la conductora. Entonces, Karen continúo con la broma y contestó: “Mari yo te quiero. Voy a seguir aquí trabajando para justificar”.

Mauri Stern, jurado del programa, trató de calmar la situación a lo que Karen señaló: “Yo tuve un lapsus brutus y Katia lo sacó al fresco en vez de ayudarme”. Las bromas entre Karen, el jurado incluso Christian Rivero continuaron hasta que Karen dio por terminada la broma al dar pase al participante para que cante. En ese momento pareciera que se le entrecorta la voz a la conductora.

Sin embargo, en casa más relajada, Schwarz dejó en claro que no fue así. Aseguró que no quiso llorar, que todos los miembros del programa se llevan muy bien.

“Me han preguntado mucho que por qué se me entrecortó la voz, que se me hicieron agüita los ojos después de la broma que hicieron en ‘Yo soy’. ¿Qué broma oye? ¿Quién lloró? Ustedes se inventan a veces las historias”, dijo Karen Schwarz en la primera parte del video.

“Nosotros somos muy bromistas delante de cámaras, pero sobre todo fuera de cámaras y cuando hay buena onda y nos conocemos tanto se permiten todas las bromas. A mí me trolean y yo me vacilo. A mí no me molesta en lo absoluto y creo que por eso la pasamos tan bien en ‘Yo soy’”, aclaró la conductora de TV.