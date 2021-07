La conductora de Latina, Karen Schwarz hizo un ‘live’ para que explicara su relación con Jazmín Pinedo, sin embargo un usuario le pidió que llamara a la popular “chinita” para que confirmara que se llevan bien.

Karen Schwarz reaccionó a este comentario y respondió que no tiene por qué llamarla para demostrar que lo que se dice de una supuesta bronca es mentira.

“Fuera de la televisión o fuera de a chamba de alguien nadie tiene que demostrar nada a nadie. Mi amistad es desde el numero uno que la conoció para Mujeres al Mando”, acotó Karen Schwarz .

La conductora recordó que le brindó su amistad a Jazmín Pinedo desde que la conoció. “Me dio mucha pena, ustedes lo vieron. Yo lloré cuando ella se fue. Sí me dio pena que me dejara porque era la última que quedara de las que habíamos empezado”.

Finalmente, Schwarz solo tuvo palabras de elogio para Jazmín Pinedo. “Es una buena chica, se saca la mugre por su hija, no la voy a llamar porque tú me lo estés diciendo. A mí me basta y me sobra con que Jazmín y yo tengamos una buena relación y nos podemos comunicar sin que tengamos que exponer nada a nadie”.

