La conductora Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al recordar cómo inició su romance con su esposo y padre de sus dos hijas, Ezio Oliva. Ella admitió que, al principio, no tenían claro si la relación era seria.

Todo ocurrió cuando una seguidora le pidió un consejo a Karen Schwarz sobre una ruptura amorosa: “¿Cómo superar una ruptura después de 3 años? Siento que no puedo más y extraño demasiado”.

“La verdad es que no soy psicóloga y siento que tal vez no tengo la respuesta correcta”, admitió Karen Schwarz; sin embargo, la presentadora recordó que ella también se separó de Ezio Oliva cuando no tenían una relación seria.

“Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no sabes cómo sufrí. Al mes me harté de no tener cabeza para hacer más cosas y solo pensaba en él”, confesó.

Karen Schwarz explicó que esa ruptura la ayudó a enfocarse en ella: “Así que me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que si él regresaba o no”.

“Nunca esperes nada de nadie, tú eres dueña de tu vida y de tus decisiones. Si ya han pasado 3 años tienes que rehacer tu vida”, aconsejó.

De otro lado, Karen Schwarz confirmó que ya tiene fecha para la boda religiosa con Ezio Oliva.

