Karen Schwarz regresará a las pantallas de Latina en agosto, según adelantó la misma modelo al programa “Mujeres al Mando”. Y aunque no quiso adelantar la fecha exacta de su retorno o el horario en el que estará, dejó entrever que podría regresar al horario matutino.

“Son casi cinco meses desparecida, pero ya estoy lista para regresar”; comentó al programa de Latina.

Giovanna Valcárcel bromeó con la idea de que Karen la iba a ‘serruchar’ dentro de “Mujeres al Mando”.

“Queremos saber si ponemos una silla más acá, si me voy a hacer yo notas a la calle, avísame Karencita”, dijo Valcárcel de manera irónica.

“Solamente les puedo decir que regreso a Latina y estoy muy feliz, sé que el estudio de “Mujeres al mando” es un gran estudio, sé que me pueden ver por allí, o me pueden ver más tarde, no les puedo decir más”; comentó la esposa de Ezio Oliva.

“Es menos de un mes (que vuelvo a la TV)”, agregó.

Karen volverá a las pantallas esta vez en ‘Modo Espectáculos’, según lo informado por Latina. Hace unos meses Karen Schwarz dejó la conducción de ‘Mujeres al Mando’ para cumplir con la cuarentena dispuesta por gobierno, sumado a que se encontraba con seis meses de gestación de su segunda bebé.

Karen Schwarz sobre su regreso a la televisión