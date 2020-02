La conductora de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz, se mostró molesta cuando Cathy Sáenz contó que la habían atacado al bromear cuando vio una propaganda donde aún salía Jazmín Pinedo.

“Jazmín es mi amiga. Hay un ataque en las redes, pero en verdad uno ya no puede hacer nada”, dijo Cathy Sáenz, para luego tomar la palabra Karen Schwarz.

Jazmin Pinedo mencionada en Mujeres al Mando-Diario OJO

Esta última empezó diciendo: “Para que vean, que bueno que hay otra parte de la historia siempre y que las personas inventan”.

Luego reveló que aún se habla con Jazmín Pinedo, pero que no tiene por qué estar contándolo. “La gente no entiende nada y la gente quiere hacer pelear a la gente porque le da la gana. Cathy y yo somos amigas de Jazmín, nos escribimos por interno y no tengo porque estar diciendo lo que nos escribimos. Así que gente, no invente historias”.

