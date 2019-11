Karen Schwarz habló con la prensa tras anunciar su segundo y dulce embarazo. Ella contó si dejará o no el programa “Mujeres al Mando”.

Resulta que Karen Schwarz no pondrá abandonará el programa matutino, pero sí tomará el descanso que por ley le corresponde. Sin embargo, ella espera que no sean tres meses, sino menos, pues asegura que ama su trabajo.

“Creo que si no tuviera este trabajo, la pasaría realmente mal. El primer mes tenía mucho sueño, por eso creo que será hombre, aunque mi corazón desea mujer. No tomaré un receso, el único que tomaré es cuando de a luz que es de tres meses, pero creo que será menos porque me desespero en volver a mi trabajo que me gusta”, contó la conductora.

Karen Schwarz dijo que todo dependerá del parto que tenga. “Creo que será menos tiempo, pero todo depende de cómo sea el parto. Si el parto fue como en el Antonia que fue natural, pero increíble, entonces podría volver al mes, pero tampoco me quiero adelantar”, añadió.

Sobre si desea tener más hijo, Karen Schwarz dijo que por ahora cerrará la fabrica. “Creo que no tendría la energía. Yo quiero dedicarle el tiempo que le dediqué a Antonia y quiero que pase lo mismo con este bebé. Por eso tener un tercero, me faltaría manos. Yo creo que por ahora se cerraría la fábrica. No me imagino con tres”.