La conductora Karen Schwarz sorprendió a propios y extraños al revelar las secuelas que tiene luego de superar el COVID-19.

En su cuenta de Instagram, la esposa de Ezio Oliva contó que durante la enfermedad no podía limpiar, pero aún sí lo hizo y esto la “agitaba”.

“Durante los 14 días de COVID me prohibieron limpiar, mover cosas porque me agitaba mucho y sí, logré limpiar pero me ahogaba horrible cuando barría mi casa”, explicó Karen Schwarz.

La conductora, que reveló recientemente que se vacunó en Texas, Estados Unidos, también contó que todavía se agita al utilizar la mascarilla y planea realizar estudios para evaluar el estado de sus pulmones:

“Aún todavía me agito cuando hablo con mascarilla, cada día menos, pero me quiero hacer unos exámenes por lo menos a los pulmones para ver cómo estamos, para ver qué tipo de rehabilitación tengo que hacer”.

Fotos y video: Instagram Karen Schwarz

