Karen Schwarz sobre Sheyla Rojas: “Es mamá y tiene una familia detrás que sufre por todo lo que se dice”

Tras su regreso a las pantallas de Latina, en un nuevo horario por la tardes, Karen Schwarz asegura que “Modo espectáculos” todavía está en construcción. “Ahora estamos en subidas, bajadas, aciertos y desaciertos, pero el canal está contento. El programa es lo que querían: tiene un contenido fresco por la tarde que va en línea con lo que Latina está manejando”, precisa la ex Miss Perú y mamá por partida doble.

-Seis meses alejada de las pantallas, ¿se siente raro el retorno?

Yo creo que no estamos volviendo a la normalidad, estamos normalizando ya la situación. Una ya siente hasta raro de no tener la mascarilla, sientes como un airecito diferente o como que te falta algo.

- Como presentadora de espectáculos, ¿qué opinión tienes de los escándalos de Sheyla Rojas y Frank Pérez-Garland?

Hay noticias que, con el equipo, hemos decidido no tocar, porque creo que se tienen que saber ambas versiones, son temas bastante complicados, no solo de comentar. Creo que hay historias detrás, que realmente se tienen que investigar, cuando esté completa podré dar mi punto de vista.

- ¿Y en el caso de Sheyla Rojas que involucra a Luis Advíncula?

También prefiero no dar mi opinión. A pesar de todo lo que se ha visto de ella, es mamá, tiene un hijito, una familia detrás, que también sufre por todo lo que se dice, y por todo lo que ella pueda estar viviendo ahora mismo. En algún momento, yo también he sentido esa presión, uno puede ser fuerte pero los que sufren son los que están a tu alrededor.

- Te lo decía porque me parece interesante analizar que lo que hizo Sheyla corresponde a su vida privada, ella no ha cometido ningún delito...

Más allá de analizar si está bien o mal, si es correcto o incorrecto, o si estamos de acuerdo o no, yo creo que somos seres humanos. Porque seamos personajes públicos no tenemos que ser ni ejemplo, ni el punto de ataque de algunos, de muchos o de nadie. Lo que cada uno haga queda en la conciencia de cada uno.

- Como en los casos de Silvia Cornejo y Lourdes Sacín, que en redes les están llamando las “incondicionales”...

Yo en algún momento también he sido el punto de ataque en las redes sociales y uno se siente vulnerable, triste, atacada y confundida. Por eso, yo no me voy a sumar a la ola de críticas, adjetivos e insultos, porque la verdad yo no apunto a eso, no me gusta que lo hagan conmigo y yo tampoco lo voy a hacer con otras personas.

- ¿Lo dices porque viviste en carne propia una situación mediática muy fuerte?

Como ser humano me he dado cuenta de muchos errores que en su momento he cometido. A veces he dado una opinión porque creía saber la historia completa, cuando en realidad no la sabía. Lo último que quiero es dañar a alguien con mis comentarios. Podemos cometer errores pero también sufrimos y también nos levantamos. A veces la ola de críticas es tan fuerte que te llegan a dañar y nadie se da cuenta de eso, nadie es empático.

- La falta de empatía es un gran problema en nuestra sociedad

Por eso. es mejor no seguir afectando a gente que ya está siendo dañada por otros que ni siquiera conoce. Yo no conozco a Lourdes, ni a Sheyla ni a Silvia. Yo no sé la historia que realmente pasan, solo se conoce una versión que aparece en televisión y tal vez no es la real.

- Por eso ahora prefieres hablar del talento de los artistas y no de sus escándalos...

Lo que podríamos tocar de ellos va por otro rumbo. Gracias a Dios Latina respeta mi postura frente a comentar una nota donde podría dañar con mis comentarios

