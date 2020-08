Karen Schwarz regresará a las pantallas de Latina muy pronto, según lo anunció el propio canal de la avenida San Felipe, en una promoción emitida durante su programación diaria. Karen volverá a las pantallas esta vez en ‘Modo Espectáculos’, según lo informado por Latina.

Hace unos meses Karen Schwarz dejó la conducción de ‘Mujeres al Mando’ para cumplir con la cuarentena dispuesta por gobierno, sumado a que se encontraba con seis meses de gestación de su segunda bebé.

La propia Karen apareció en un enlace en directo para contar que permanecería con su familia mientras dure la cuarentena. “En el trabajo me han dado la oportunidad de estar en mi casa, porque no solamente me tengo que cuidar yo, sino también a mi bebita que ya tiene 6 meses”, manifestó aquella ocasión.

Tras estas declaraciones, semanas atrás, Karen Schwarz manifestó que extrañaba la televisión, luego que uno de sus seguidores de Instagram le preguntó si volvería a la conducción de ‘Mujeres al Mando'.

Por la promoción presentada por Latina se puede predecir que Karen Schwarz no regresaría a ‘Mujeres al Mando’ sino a un nuevo programa o segmento. Seguramente en los próximos días se brindarán más detalles sobre el retorno de Karen.

Actualmente ‘Mujeres al Mando’ cuenta con la conducción de Maricarmen Marín, Giovanna Válcarcel y la periodista Thaís Casalino.

Karen Schwarz vuelve a las pantallas de Latina (Video: Latina)

