No todo fue elogios y felicidad para Karime Scander, quien saltó a la fama con su personaje de Alessia Montalbán en la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’. La joven actriz reveló que tras el estreno de la serie, vio cómo se burlaban de ella en redes sociales, lo que le produjo inseguridades.

Todo habría comenzado con el apodo que le pusieron en redes sociales, al que no le hizo mucho caso, hasta que se lo dijo alguien muy cercano: “Una persona del canal, no lo hizo en mala onda, me dijo, ay ahora a ti te dicen Tablesia no, y se mató de la risa y fue la primera vez que me chocó”.

Las inseguridades comenzaron para Karime Scander, quien reveló que se sintió como una niña en pleno desarrollo y con las inseguridades que ello conlleva: “Tuve una semana entera donde todo el tiempo me miraba al espejo y decía, uy de verdad no tengo, con tal polo se me ve más plana, regresó la inseguridad de la chiquilla de 13 años que estaba insegura con su cuerpo y fue locaso”.

Afortunadamente, para su paz mental, tras una conversación con su pareja, la actriz se percató de lo que estaba haciendo: “No lo hago por mí, lo hago para que al resto le guste mi cuerpo a toda esa gente que me dice esto y fue la primera vez que lo hablé con alguien y me sentí tan tonta de decir que me iba a operar”.

TE PUEDE INTERESAR