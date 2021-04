El nombre de la actriz Karina Calmet se volvió tendencia en Twitter este jueves 15 de abril porque enfrentó a un periodista que la comparó con su colega en la actuación, Anahí de Cárdenas.

“Alguien por favor que le avise a este periodista que ya tengo todos sus datos, Que tiene 48 horas para rectificarse”, escribió muy mortificada Calmet.

¿Qué pasó? El periodista borró el tuit, pero algunos usuarios hicieron captura de pantalla de lo que escribió: “Confirmado. Anahí de Cárdenas is the new Karina Calmet”.

Este mensaje habría ofendido a la actriz, por lo que le hizo una fuerte advertencia:

“¿Este tuit incita el bullying? Me sorprende lo valiente que es este caballero... pues yo personalmente hace años que no estoy metida en política, pero el maltrato no lo tolero. Hacia ninguna mujer (...) Señor Carlos Jair Sarmiento Aquino. No he pedido que borre el tuit, he pedido que se rectifique, tengo todos sus datos ya que aquí, en Perú, usted no va a venir a pisotear a las mujeres, tiene 48 horas o ya sabe. Tengo la captura de pantalla, ¿estamos claros?”, publicó.

Señor Carlos Jair Sarmiento Aquino DNI 72733481 ... no he pedido que borre el tuit, he pedido que se rectifique, tengo todos sus datos ya que aquí en Perú usted no va a venir a pisotear a las mujeres, tiene 48 horas o ya sabe.

Tengo la captura de pantalla, estamos claros? pic.twitter.com/KKQe7qfTw9 — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) April 15, 2021

Karina Calmet consideró que compararla con su colega Anahí de Cárdenas es un hecho de difamación, por lo que citó el artículo 132 del Código Civil-

Anahí de Cárdenas contra Castillo

En los últimos días, Anahí de Cárdenas - quien incursionó en el mes de febrero en una campaña viral contra Keiko Fujimori - aseguró que votará “por el mal menor” en la segunda vueltas de las Elecciones del Perú 2021, en alusión a la postulante de Fuerza Popular.

“Bueno... ahora a guardarse el orgullo. A por el mal menor”, escribió en sus redes sociales, obteniendo un sinnúmero de comentarios a favor y en contra.

