Karina Rivera no pudo evitar emocionarse al comentar sobre el éxito que viene teniendo su circo junto a Timoteo. Y es que luego de 28 años, la animadora infantil sigue despertando la ilusión de niños y grandes.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la también empresaria cómo está viviendo esta nueva etapa de abuena, con el embarazo de su hija Doris Fundichely.

“Estoy enamorada de mi vida, de mis hijos, del nuevo ser que llega a convertirme en abuela, de mi trabajo, de mi emprendimiento y enamorada de mi pareja también”, comenzó diciendo para Trome.

En ese sentido, Karina confesó que los antojos de su hija los estaría teniendo ella, y que ya no espera para tener a su nieta o nieto entre sus brazos.

“Estoy feliz, me ha cambiado la vida. Recuerdo que yo decía ‘todavía no me hagan abuela, por favor’, pero ahora estoy babeando, ya quiero a mi nieta o nieto conmigo. Estamos viendo posibles nombres. Es un regalo del cielo, nos ha devuelto la vida”, expresó.

