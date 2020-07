Karina Rivera reveló que se encuentra nuevamente enamorada desde hace algunos meses. Sin embargo, una gran polémica se ha desatado porque al parecer este hombre estaría casado. Así lo reveló Giuglianna Calisto, quien acusa a la conductora de haberse metido en su matrimonio.

Ella sería la esposa de Alejandro Rodo Iglesias, la nueva pareja de la animadora, con quien tendría 29 años de casado. Además, señala que tuvieron tres hijos y habrían convivido hasta febrero de este año.

“Sí se metió en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe. Son 29 años juntos, me ca** el matrimonio (...) un hombre de 50 años, que alguien venga y le menee el trasero, porque es la realidad de esta mujer, le importó un bledo y dejó tirada a su familia”, comenzó contando.

“Hace un año y cinco meses están, y ella ha estado desde noviembre, diciembre, enero, dándole, dándole el teléfono, las comunicaciones todo el tiempo (...) y en febrero es cuando yo le dije: ‘te vas de la casa si estás con otra mujer’”, asegura Calisto.

Por otra parte, Giuglianna, señala que lo más lamentable del hecho es que su menor hija de 11 años fue la que habría descubierto dicha infidelidad. “Mi hija de once años me confirmó la relación porque veía que en el teléfono de su padre salía las fotos de ella, los Whatsapp y ella se dio cuenta de esas cosas y ella me confirmó quién era”, afirmó.

Según la información, Alejandro Rodo Iglesias y Karina Rivera serían amigos desde la infancia. La animadora infantil conocería a su familia y habrían estado frecuentándose desde hace algún tiempo atrás.

TE PUEDE INTERESAR