Karla Tarazona se cansó de trabajar con Kurt Villavicencio y explotó en pleno programa EN VIVO “D’ Mañana”. La conductora de televisión terminó abandonando el set luego de ser interrumpida en varias ocasiones por el el popular ‘Metiche’.

Ellos estaban comentado sobre nueva situación laboral - sentimental de Paula Arias y su expareja, el futbolista Eduardo Rabanal, quienes ahora son “socios”.

Para ‘Metiche’, dos personas que han sido pareja no deben ni pueden trabajar juntos. “Ella se olvidó de lo que él le ha hecho (...) Además, la que tiene la plata es Paula Arias, la de la orquesta es Paula. Dos ‘ex’ que quiere trabajar juntos es porque quieren tener algo más que una relación comercial” , sostuvo el presentador de TV.

La expareja de Christian Domínguez, Karla Tarazona, también quiso dar su opinión y comentó que “por experiencia” si se puede trabajar con una expareja.

“Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los papás de mis hijos y no porque quiera estar con ellos, está más que claro que eso no se va a repetir...”, empezó a decir hasta que fue interrumpida por Metiche.

Karla enfureció porque no le dejaban hablar. “Estoy hablando... Un ratito, escúchame, es que no es un monólogo y tengo que terminar de dar mi opinión” , dijo , pero fue nuevamente interrumpida.

“Avísame cuando tú termines pues...” , exclamó, retirándose del set. Sin embargo, a los minutos volvió por pedido de Adriana Zubiate: “Yo no puedo trabajar así, tú tienes tu tiempo para hablar y yo tengo mi tiempo para hablar.”

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO