El galán de Karla Tarazona podría afrontar nuevos problemas. Otra expareja de Rafael Fernández, identificada como Luciana Onetti, apareció en el programa de Magaly Medina para tildarlo de “mentiroso” y “mujeriego”

“Es una persona muy mentorosa (...) En cuanto a lo que yo veo en televisión súper cariñoso sí, ‘que quiero casarme también’, ‘que quiero tener una hija mujer’, etc”, comentó la expareja de Rafael Fernández ante las cámaras de Magaly Medina.

Opinó que los deseos de Karla Tarazona de tener una hija no le sorprende pues Rafael siempre promete lo mismo. La bomba que soltó es que el novio de Karla Tarazona no puede ser padre debido a que se realizó una vasectomía.

“Rafael no puede tener hijos, entonces me parece mal que le ofrezcas a tu actual pareja tener una hija o tener más hijos si tú sabes que no puedes tener más hijos. Él se hizo la vasectomía, por lo que me explicó se la revirtió, pero no ha resultado”, contó Luciana Onetti.

Dejó entrever que Rafael la engañó con la popular “Mortificada”, Paola Felix: "Estuvimos dos años y medio, entre idas y venidas. Terminé con Rafael en quincena de octubre de 2019 y luego me entero que tenía una relación con la “mortificada”.

