Este lunes 5 de setiembre, Karla Tarazona regresó a la conducción de ‘D’ Mañana’ luego de tomarse algunos días para superar su polémica separación con el empresario Rafael Fernández. La conductora se lució con un look renovado y se mostró más segura que nunca durante su vuelta al magazine de Panamericana TV.

Al inicio del show, Karla Tarazona no tuvo reparos en expresar sus sentimientos tras el fin de su matrimonio y lamentó que el ‘Rey de los Huevos’ haya involucrado a sus tres pequeños en este tema. La presentadora dejo en claro que ella se encargara de solventar la educación de sus niños.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

“Cuando tú subes por el ascensor para estar próxima a la conciliación tenías miedo aparte de rabia, porque te ibas a enfrentar a la persona que la semana pasada te había dicho para terminar”, comentó ‘Metiche’.

“Miedo no tenía, pero sí tenía ganas de conversar el porque de tantas cosas, sobre todo meter a personas que no tienen nada que ver y mucho menos meter a los niños porque en la conciliación los niños no tenían nada que ver”, sostuvo la presentadora.

“Lo que pasa en esa conciliación se queda en esa conciliación, y los puntos que tocamos y la conversación que tuvimos, como quedamos desde un principio se queda en esas cuatro paredes, lo que conversamos, lo que nos dijimos y lo que aclaramos”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO