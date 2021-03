La conductora Karla Tarazona celebró el cumpleaños de su hijo Valentino con una hermosa fiesta infantil. A través de Instagram, compartió detalles de la celebración con temática de Spider-Man que realizaron desde su vivienda junto a su esposo, Rafael Fernández, y sus hijos mayores, Stephano y Alessandro.

“Hoy 26 de marzo cumple años mi flaquito uno de mis 3 motores, uno de los amores de mi vida. 5 años... quién diría, tan pequeño e indefenso, ahora todo un caballerito fuerte y sano con ganas de hacer muchas travesuras y dar tanto amor”, escribió Karla Tarazona en su cuenta de Instagram.

“Hoy es tu día especial y me encargaré que sea así no solo hoy si no todos los días de tu vida te amamos con todo el alma, corazón y vida mi flacuchis”, agregó.

La presentadora también compartió fotos y videos de la sorpresa que le hicieron a Valentino. Se trató de un show con el personaje de Spider-Man que emocionó al pequeño.

“Pensé que Valentino no se iba a divertir tanto, pero me equivoqué. Disfrutó como nunca y aunque sus amiguitos no estuvieron en cuerpo pues por medio de una pantalla logramos conectarnos”, contó la locutora radial.

Foto: Instagram Karla Tarazona

Foto y video: Instagram Karla Tarazona

VIDEO RECOMENDADO

Video de detención a Sofía Franco

Video de detención a Sofía Franco

TE PUEDE INTERESAR