Christian Domínguez se encuentra en el ojo público luego de protagonizar un polémico ampay con Mary Moncada, emitido en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Muchos esperaban las opiniones de las exparejas del cumbiambero y por ese motivo, ‘Metiche’ decidió comunicarse vía telefónica durante la última edición del programa ‘Todo se filtra’ con Karla Tarazona.

La conductora de TV evidenció su molestia al ser consultada por dicho ampay y aclaró en todo momento que no se metería en esta situación.

“ No pienso hablar. Voy a dejar en claro las cosas porque la verdad estoy cansada, que me escriban y que me estén llamando, que me estén preguntando por un problema que a mí no me compete ”, expresó Tarazona.

La presentadora afirmó que ella prioriza la salud del hijo en común que tiene con el artista, por eso prefiere mantener el silencio.

“Yo no soy antagonista, ni protagonista. A los protagonistas es a los que tienen que preguntarle. Tengo un niño a quien cuidar en estos momentos y salvaguardar su integridad emocional. Por respeto a mi hijo y sus hijos que ya ven redes, yo no pienso tocar el tema. No pienso hablar de esta situación ”, agregó.

En ese sentido, Karla Tarazona pidió que se respete la privacidad de los hijos de Domínguez.

“ Yo no tengo vela en este entierro. Si voy a pedir públicamente que se respete la privacidad de estas criaturas. No tengo nada que ver. Yo no sé absolutamente nada y sé que como conductora en el que se hablan de estas cosas lo que yo diga va a repercutir y eso va a molestar la estabilidad emocional de mi hijo ”, concluyó.

TAMBIÉN LEE