La exconductora de “Válgame”, Karla Tarazona, se encuentra al parecer más ilusionada que nunca de un misterioso galán con el que ha sido captada por las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Se trataría de Rafael Fernández, un empresario de 43 años, con tres hijo y que tiene una afición por los autos y las motocicletas. Sin embargo no todo sería color de rosa para la nueva parejita, ya que la ex del chinchano salió con todo y arremetió contra la también actriz cómica.

“Me sorprende que me digas que Rafael, que es una persona que yo considero mucho esté con una exvedette. Bueno, no sé a qué se dedicará ahora esta chica, pero alguien que va paseando los calzones de la ex o de no sé quién, del ex novio deja mucho que desear”, comenzó diciendo.

La bloggera Paola Félix cuenta que tuvieron una relación de varios años, pero que por distintas circunstancias se terminó en marzo de este año. “De hecho nosotros hemos terminado y vuelto muchísimas veces. Durante el tema de la cuarentena se dio la posibilidad de ver si volvíamos o no”, expresó.

“Vi que se empezaron a seguir, él me dijo que lo iba a ayudar con un tema de una proteína que tiene él de uno de sus negocios, pero no me dijo que tenían una relación, y esto ha sido mas o menos el 15 de agosto. Yo le pregunté si tenían algo y me dijo que no”, finalizó.