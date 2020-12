Karla Tarazona sorprendió a propios y extraños al casarse el día de hoy en una ceremonia completamente privada con su novio, Rafael Fernández. La polémica modelo expreso su felicidad en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo escribió una tierna publicación:

“No volvería a cambiar nada de este día, amanecí con el corazón hinchado de emoción y me siento la mujer más dichosa del mundo. Rafael, conocerte no fue coincidencia y el tiempo me hizo entender que nuestras vidas estaban destinadas a encontrarse para ser felices”, se lee en el mensaje de la influencer.

Foto: (Instagram/@latarazona)

“Hoy no sólo te repetí mis promesas de estar siempre juntos hasta viejitos sino que acepté ser tu compañera de aventuras y recorrer esta vida a tu lado. Agradecemos a todos los que nos acompañaron a la distancia, de corazón y a nuestra familia y amigos quienes fueron testigos de esta nueva etapa, respetamos todos los protocolos y somos conscientes que la realidad que afrontamos no permite grandes celebraciones, nos quedamos en casa y disfrutamos en la intimidad de lo que somos, pronto celebraremos como lo soñamos”, agrego.

Asimismo, el popular ‘Rey de los Huevos’ sostuvo que su boda fue en estricto privado porque solo querían compartir este momento especial con sus familiares y amigos cercanos.

“Estamos contentos realmente esto es muy íntimo, muy de familia que nadie lo sabe y hemos tratado de guardar mucha discreción y es por eso que nadie se ha enterado”, manifestó para un medio local.

La expresentadora de televisión contrajo matrimonio con el empresario Rafael Fernández esta tarde en una íntima ceremonia realizada en La Molina.

Karla Tarazona y su novio - diario ojo

