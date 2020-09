Karla Tarazona y su pareja, el empresario Rafael Fernández, fueron entrevistados en el programa “Modo Espectáculos”. Sin embargo, la pareja vivió un incómodo momento cuando les preguntaron sobre Leonard León.

“¿Te gustaría conocer a Leonard León?”, le preguntaron a la pareja de la conductora. Karla Tarazona interrumpió la entrevista y pidió no tocar el tema del padre de sus hijos mayores.

“Ese es un tema que mejor no vamos a tocar, es una persona que no existe en ningún sentido sobre todo para mis hijos, entonces lo que no existe; no existe”, sentenció Karla Tarazona.

Respecto a Christian Domínguez, la pareja de Karla Tarazona explicó que lo conoce y que respeta su rol como padre de los niños.

“Solo conozco a Christian de hola y chau, pero veo que sí llama a Valentino. Yo les digo a los chicos tu papá es tu papá”, indicó.

Por su parte, Karla Tarazona se mostró feliz por el posible embarazo de Pamela Franco: “Padrinos (del bebé) no creo que lleguemos a tanto, pero yo creo que sí, cuando uno inicia una relación y está pasando por un buen momento, siempre piensas en agrandar la familia. Si son felices, mostro, bien por ellos”.

Karla Tarazona y su pareja en "Espectáculos" - diario ojo

