¡Fuerte y claro! Karla Tarazona no se calló nada y se refirió a la presencia de Isabel Acevedo en el programa “Mujeres al Mando”. Y es que la conductora aclaró no molestarse y darle poca importancia cuando le mencionan a la bailarina, pese a que sabe que forman parte de la farándula local.

“Ya es un tema qué pasó hace tiempo, siempre lo voy a decir, para mí es una persona que no existe, no tiene nada que ver en mi vida. Se acabó esa etapa. Sino tengo nada bueno que mencionar de alguien no lo voy a decir”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la presentadora del magazine “D’ Mañana” mencionó que todo se trataría de temas que quedaron en el pasado, tras los rumores de presunta infidelidad por parte de Christian Domínguez.

“Es normal, ha pertenecido y pertenece a la farándula, y entonces siempre pro mi trabajo vas a tener que comentar, pero yo evito comentar siempre ese tipo de cosas por que ya... Si, él (Christian) lo comenta, lo dice, lo habla, chévere. Pero, como te repito si yo no tengo nada bueno que decir de alguien, mejor no lo digo”, agregó entre risas a El Popular.

