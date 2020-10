Karla Tarazona no se quedó callada, pues sorprendió a propios y extraños al hacer uso de sus redes sociales para revelar la buena relación que tendrían sus tres menores hijos con su actual pareja Rafael Fernández.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la locutora radial publicó una tierna fotografía de un dibujo que habrían realizado sus hijos, fruto de su relación con Leonard León, donde se puede apreciar a ellos juntos como familia: el empresario, la también actriz y los 3 pequeños.

“Estas son las cosas que me hacen sentir que todo va bien. Mis hijos demuestran mucho cuando aman, cuando están tristes. Me siento orgullosa de lo que logramos, somos una familia perfectamente imperfecta, pero con ganas de hacer las cosas bien”, comenzó escribiendo.

“No tengo que salir a gritar a los 4 vientos lo que soy o cómo soy como mamá, pero las personas que me conocen saben muy bien las cosas y es lo único que me importa, los demás sobran. No necesito decir nada, mis hechos demuestran y mucho”, agregó.

Asimismo, Tarazona señala que hace caso omiso a las personas que quieran hacerle daño, haciendo clara referencia al cumbiambero. “Para qué preocuparme de las cosas externas, cuando lo más importante es mi familia. Seguimos avanzando”, finalizó.