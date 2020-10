No se calló nada. Nos referimos a Karla Tarazona, quien no tuvo problemas en aconsejarle al padre de sus hijos, Leonard León que en vez de hablar del estado psicológico de sus hijos o que esté pensando en demandarla, mejor utilice esa plata para terminar su tratamiento psiquiátrico.

“Antes de preocuparse de los problemas psicológicos que puedan tener mis hijos, no debería salir en los noticieros porque le pegó a su hermana o ser sentenciado por borracho. Que se interese en él, debería terminar su tratamiento psiquiátrico con el doctor que ya conoce. En vez de gastar en juicios mejor que guarde para acabar su tratamiento, porque perdería (los procesos). Tengo para demostrar muchas cosas”, señaló.

“TODOS HEMOS SIDO AFECTADOS POR LA PANDEMIA”

Respecto a lo dicho por Laura Borlini, quien le sugirió que se ponga a lavar carros para que cumpla con sus hijos, Tarazona, respondió: “Todos hemos sido afectados por la pandemia, pero yo me puse a trabajar duro en vez de salir a dar lástima o llorar. La plata se trabaja, no llega sola. Yo vendí mascarillas, lavé carros y ahora vendo proteínas”.

Sobre Olenka Cuba, la expareja de León, quien resaltó que él cumple a totalidad con su hija, Karla, dijo que “no sé de quién me hablas, no la conozco. Sigo enfocada en lo mío y trabajando, porque no soy como otras mujeres que esperan sentadas a que un hombre las mantenga. Si tengo la vida que tengo es porque trabajo. No soy conformista”, precisó.

“MEDIOCRE”

Finalmente, Karla Tarazona se refirió a la ayuda social que llevó hace poco junto con su pareja, Rafael Fernández. “Hay que ayudar en vez de perder el tiempo en cosas irrelevantes o responder a tanto mediocre, que solo sale a dar lástima. Fuimos a Villa María del Triunfo y la otra semana sale el helicóptero a llevar a ayuda a otros sitios”, acotó a un diario local.