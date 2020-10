La conductora del programa “En exclusiva”, Laura Borlini, no dudó en hacer notar su indignación hacia Leonard León, quien señaló que no tiene dinero para pasarle a los dos hijos que tuvo con Karla Tarazona.

Recordemos que el cumbiambero señaló que no tiene dinero para poder cumplir con los S/ 18 mil soles que le exigió la locutora radial como manutención, pues indica que actualmente se encuentra sin trabajo debido a la crisis económica que desató la propagación del COVID-19.

“Papacito, anda a lavar carros al menos. Qué sencillo se les hace a algunos hombres decir que no tienen trabajo, es muy fácil decir que no puedo o no tengo, pero los hijos tienen que alimentarse todos los días", manifestó la presentadora.

A su vez la conductora de nacionalidad argentina, sacó cara por la empresaria peruana, Karla Tarazona y enalteció que la modelo si salió a vender productos de bioseguridad durante en la cuarentena para poder mantener a sus hijos.

