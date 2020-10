Leonard León no se quedó callado y le respondió con todo a Karla Tarazona. Y es que el cantante asegura que sus hijos necesitan urgente ayuda psicológica debido a que siempre están expuesto públicamente y podrían ser víctima de bullying.

“Me tiene bastante preocupado el estado psicológico de ellos. Mis hijos, como menores de edad, necesitan tener protección psicológica y no estar expuestos, de repente, a burlas o bullying en el colegio solamente porque a alguien se le ocurre utilizarlos como noticias”, manifestó indignado el cantante.

Asimismo, el cumbiambero señala que la conductora radial siempre le pone obstáculos para que pueda ver a sus pequeños. “Simplemente no puedo tener privacidad con ellos, me espía una persona que de repente está grabando para informar. Yo necesito y tengo el total derecho de estar con ellos porque soy su padre. No tiene por qué ponerme una persona ahí como si desconfiara”, agregó.

“La señora si puede presentarle a mis hijos a otras parejas sin conocerlos, dos, tres, cuatros meses, pero no a su padre, ¿Dónde está la lógica?”, finalizó.

Leonard León arremete contra Karla Tarazona - Ojo

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens da sentido mensaje a Tula Rodríguez tras muerte de Javier Carmona