Karla Tarazona y Rafael Fernández estuvieron como invitados especiales en “Mujeres al Mando”, donde no pudieron evitar responder las candentes preguntas de las conductoras.

La parejita formó parte de una secuencia para ver qué tanto se conocían. Por su parte, la locutora radial no pudo evitar confesar que ella era la que menos se acordaba de las fechas especiales.

“No es que me olvide, sino que él es vivo y saluda a las doce de la noche, mientras que a mí todavía me quedan 24 horas para responder el saludo. No es que me olvide, sino que se adelanta”, dijo Karla entre risas.

En ese sentido, Thais Casalino le preguntó al popular ‘Rey de los huevos’ si recordaba la fecha exacta en que fueron novios y el día de su matrimonio. “Un mes de novios cumplimos el 8 y un mes de casados cada 18”, respondió.

TE PUEDE INTERESAR