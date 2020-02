La conductora de “Válgame”, Karla Tarazona, hizo una fuerte declaración frente a las cámaras de “Mujeres al Mando”, al referirse a la actual pareja del padre de su menor hijo, Christian Domínguez.

Y es que según reveló la presentadora, la integrante de Alma Bella, Pamela Franco, ya habría conocido a sus tres hijos.

“Sí me lo pidió (conocer a Pamela) porque me contó que ya viven juntos, que es su pareja y en cualquier momento piensan agrandar la familia. No es justo para mi hijo presentarle a alguien de la noche a la mañana con familia. Entonces es todo un proceso, todo poco a poco”, manifestó Karla.

Asimismo, Tarazona se animó a contar detalles del encuentro entre la cantante y sus hijos.

“El día que los presentaron todo súper bien, no digo que es maravilloso, porque solo se han visto una vez, pero hasta el momento no tengo ningún problema, ningún inconveniente. Creo que la situación se está dado de la forma más alturada”, confirmó.

Por otro lado, la también actriz cómica aprovechó para mencionar el motivo por el cuál nunca hubiera permitido que Isabel Acevedo conociera a sus hijos, si hubiera sido el caso de que aún mantuviera una relación con el cumbiambero.

“Yo siempre dije que el tema no era que se enamore y que tenga pareja, siempre dije que el tema fue por cómo se dieron las cosas (entre Christian e Isabel). Si no tuvo respeto en mi propia casa, menos le va a tener respeto a una criatura. Entonces obviamente nunca se iba a dar ese caso (que la conociera)”, finalizó diciendo.

Karla Tarazona sobre Pamela Franco - Ojo

