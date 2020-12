Karla Tarazona se delata sola: festejará su boda en agosto | VIDEO

Karla Tarazona se delató solita, pues confirmó que festejaría su boda con el empresario Rafael Fernández en el mes de agosto del 2021.

Tarazona habló de más cuando su compañera radial llegaba a la cabina y ella la esperaba con un pedazo de torta del matrimonio.

“Ay llegó la casada, llegó la casada”, le dijo Valeria Florez, conductora radial en Onda Cero; a lo que Karla Tarazona le respondió: “Te traje tu torta para que no me mates”. Seguidamente recibió esta respuesta: “Claro mi torta, porque la invitación nunca me llegó”.

Fue entonces cuando Karla Tarazona se delató y dijo: “Pero tú estás invitada para agosto, para el tono. Ay pero no dije la fecha”.

El viernes último Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández contrajeron matrimonio civil en una boda en la que solo estuvieron su entorno familiar.

