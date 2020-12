Un inquietante video se ha viralizado en las redes sociales y se trata del momento en que un hombre descubre la infidelidad de su pareja. El hecho ocurrió en Colombia.

Misma telenovela mexicana, en pleno baby shower, el hombre se dio cuenta que el bebé que esperaba su mujer no era suyo, pues este era infértil y no podía tener hijos.

Por si fuera poco, el hombre reveló que su mejor amigo habría dejado embarazada a su esposa.

“Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos”, dice el hombre ante el asombro de los asistentes al baby shower.

Al verse descubierta, la mujer intenta calmarlo, sin embargo, este continúa y muestra un video captado por cámaras de seguridad en donde se observa a la esposa con su amigo en una habitación.

El video compartido en TikTok se ha vuelto viral con más de 24 mil reacciones hasta el momento, pero algunos usuarios aseguran que se trata de un montaje.

VIDEOS RECOMENDADOS

Melissa Paredes “advierte” a Jefferson Farfán: “Con mi esposo ahí nomás”

TE PUEDE INTERESAR